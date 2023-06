Médica morre de embolia pulmonar após fraturar o pé na Bahia

Ela se mudou para a Bahia para fazer especialização em saúde da família. Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A médica Adriana Rodrigues Laurentino, de 27 anos, morreu na noite do último sábado (24) no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia, interior do acreano, de embolia pulmonar após fraturar o pé esquerdo em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.



Nascida no Acre, Adriana morava e trabalhava em Camaçari há cerca de um ano. Segundo o G1, ela se mudou para a Bahia para fazer especialização em saúde da família, que seria concluída em 2024.

Renata Lopes, prima de Adriana, disse ao G1 que ela decidiu voltar para o Acre após a fratura. Sem familiares em Camaçari, Adriana pegou um avião para o Acre na última sexta-feira (23).

"A família toda está no Acre, ela estava com o pé fraturado e não tinha como ficar dentro do apartamento, estava de atestado. A família se disponibilizou a mandar alguém ficar com ela, mas disse que vinha. Esse voo que foi o problema, muito tempo dentro do avião, a perna parada e tudo contribuiu para a embolia pulmonar", contou Renata, que também é médica.

No aeroporto de Brasília, Adriana passou mal e foi atendida por uma equipe médica. Ela foi avisada que seria levada para uma unidade de saúde do DF, contudo, após acordar de um desmaio, ela pediu para continuar a viagem até o Acre.

"Fizeram todos os procedimentos corretos, toda documentação e iam encaminhar ela para um hospital de Brasília. Esse seria o correto. Quando foi tornando, conversou com a médica e pediu para vir para o Acre, a médica acabou concordando, deu o laudo dela e ela seguiu o voo. Esse foi o erro. É muito importante que um médico, mesmo que o paciente peça de todas as formas possíveis para seguir viagem, não deixar já que corre o risco de morte no voo. Ela não tinha como embarcar", lamentou.

Adriana conseguiu chegar em casa, e aparentava estar bem, mas seu estado de saúde piorou e ela foi internada. Ela acabou morrendo na noite de sábado (24).

Em nota, a prefeitura de Brasiléia lamentou a morte da profissional: "É com tristeza e pesar que a Prefeitura de Brasiléia, em nome da Prefeita Fernanda Hassem e do Vice-prefeito Carlinhos do Pelado, presta suas condolências aos familiares e amigos pelo falecimento da médica Adriana Rodrigues Laurentino, tendo como causa da morte, tromboembolismo pulmonar."