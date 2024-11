MAIS JOVEM DA HISTÓRIA

Médico baiano é reeleito presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia

José Moura Neto é o primeiro nordestino a ocupar o cargo desde 1970

Em sua primeira gestão, que teve início em 2022, Moura Neto realizou medidas como a criação da Frente Parlamentar da Nefrologia, reajustes na tabela de diálise do SUS e a instituição do Dia do Médico Nefrologista. Além disso, foram realizadas campanhas nacionais amplas no Dia Mundial do Rim e foi organizado o Congresso Brasileiro de Nefrologia em Salvador, em setembro de 2024, considerado o maior evento da especialidade na América Latina.