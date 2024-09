SORTE NO JOGO

Mega-Sena: aposta simples de Salvador fatura R$ 35 mil

Sorteio foi realizado no sábado (28)

Uma aposta em cota única de Salvador, ou seja, com apenas um jogador, acertou a quina da Mega-Sena e vai ganhar R$ 35 mil. O sortudo fez a aposta em uma loteria de Pernambués e receberá, ao todo, R$ 35.036,92. O sorteio foi realizado no último sábado (28), no Espaço da Sorte, em São Paulo.