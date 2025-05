SEGURANÇA

Membro de facção foragido da Bahia é preso escondido em Sergipe

Com três mandados por crimes violentos , ele é ligado a nomes do "Baralho do Crime"

Carol Neves

Publicado em 1 de maio de 2025 às 12:59

Crédito: Divulgação

Um homem procurado pela Justiça baiana foi preso na tarde da última quarta-feira (30) em Lagarto, Sergipe, após uma operação integrada entre as polícias civis da Bahia e de Sergipe. Considerado foragido, ele tinha três mandados de prisão em aberto pela Comarca de Paulo Afonso, sendo dois por homicídios e um por tentativa de homicídio. >

Segundo as investigações, o suspeito era integrante de uma facção criminosa com atuação na Bahia e mantinha ligação com dois dos nomes incluídos no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública: “Gilmar” e “Dodô”. Ele era apontado como braço armado da organização, com envolvimento direto na execução de homicídios.>

A prisão ocorreu após troca de informações entre a Delegacia Regional de Paulo Afonso e o setor de capturas da Delegacia Regional de Lagarto. Os dados de inteligência indicaram que o homem estava escondido no povoado Colônia Treze, zona rural de Lagarto, onde também estaria envolvido com o tráfico de drogas.>