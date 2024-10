BAHIA

Menina de 11 anos morre após sofrer descarga elétrica dentro de casa em Juazeiro

Uma garota de 11 anos morreu depois de sofrer uma descarga elétrica dentro de casa, na cidade de Juazeiro, no Norte da Bahia. O incidente foi registrado no domingo (20), no bairro Palmares 1.

As informações iniciais apontam que Lara Beatriz dos Santos Pimenta tocou no fio de uma extensão quando foi ligar o ventilador em casa. A menina tomou o choque e morreu ainda no local - uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser chamada, mas não havia nada a ser feito.