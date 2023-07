Menina que estava desaparecida é achada morta em Conquista

Uma menina de 10 anos foi encontrada morta após desaparecer na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. Segundo informações da Polícia Civil, Alícia Neres da Silva estava desaparecida desde a manhã de sexta-feira (30).



Segundo a Polícia Militar, policiais militares da 92ª CIPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de uma criança morta na Avenida Santa Luzia, Povoado do Choça, em Vitória da Conquista. Ao chegarem ao local, a menina estava morta e com sinais de violência.