Menino de 10 anos morre após ser baleado em Portão

Um menino de 10 anos morreu após ser baleado no bairro de Portão, em Lauro de Freitas. Gabriel Silva da Conceição Júnior, de 10 anos, foi baleado perto de casa.



Segundo informações da Polícia Civil, a criança chegou a ser atendida no Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Familiares da vítima acusam policiais militares de serem os responsáveis pelo disparos.



Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe da 52ª CIPM fazia rondas quando encontrou um homem em atitude suspeita e que disparou contra os policiais. Depois, outros homens armados teriam se juntado a ele para atirar contra os PMs, que revidaram. Equipes da CIPT Rondesp RMS chegaram em apoio à 52ª CIPM e os indivíduos fugiram. O policiamento foi reforçado na região.