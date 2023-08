Menino de 2 anos está internado após ingerir soda cáustica

Um menino de dois anos identificado como Theo Caldas Santos, de dois anos, está internado no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, após ingerir soda cáustica no sítio da família em Eunápolis, no extremo sul da Bahia.



De acordo com informações da TV Bahia, o menino engoliu o produto pensando que era leite em pó. Theo está hospitalizado há cerca de um mês, quando ingeriu a soda no dia 19 de julho. A mãe usou o produto para desentupir o vaso sanitário e havia colocado o produto em um móvel da casa, quando a criança encontrou.