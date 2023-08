Menino de 4 anos morre após ser atropelado em Eunápolis

Um menino de 4 anos morreu após ser atropelada na na BR-367, em trecho da cidade de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Ele atravessada a pista com a mãe, quando foi atingida por um veículo.



Segundo a Polícia Civil, as duas foram socorridas para uma unidade de saúde, mas a criança não resistiu. Não há informações sobre o estado de saúde da mãe.



O carro foi levado para o posto da Polícia Rodoviária Federal e o motorista saiu do local, com receio de linchamento. O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial de Eunápolis, onde o motorista deverá se apresentar.