ACIDENTE

Menino liga carro do pai e bate em dez veículos dentro de supermercado na Bahia

O acidente atingiu sete motos, três carros e dois carrinhos de supermercado

Da Redação

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 20:51

Acidente em supermercado em Juazeiro Crédito: Reprodução I TV Bahia

Um menino de dez anos deu partida em um carro no estacionamento de um supermercado em Juazeiro, São Francisco, nesta segunda-feira (7). O veículo atingiu dez veículos estacionados, sendo sete motos e três carros.

A criança tinha ido às compras com seu pai no Assaí do bairro Jardim Vitória. O pai estava guardando as compras no porta-malas, quando menino pulou para o banco da frente, pegou a chave, ligou o carro e deu partida.

O veículo bateu em sete motos, três carros e dois carrinhos de compras, sendo que uma das motos ficou completamente debaixo do carro. A dona da moto, que é funcionária do local, tinha acabado de sair do veículo e entrar no supermercado.

Quando o carro começou a se mover, o pai tentou impedir, mas acabou caindo no chão e se machucando. Ele precisou ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem passa bem e não houve outros feridos.