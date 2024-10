JUAZEIRO

Quatro pessoas morrem em acidente no norte da Bahia

Todas as vítimas estavam em uma ambulância, que colidiu com um caminhão

Um acidente de trânsito deixou quatro pessoas mortas na madrugada desta segunda-feira (07), em Juazeiro, no norte da Bahia. A colisão entre uma ambulância e um caminhão ocorreu na altura do km 28 da BR-407.

Entre as vítimas, estavam o médico Arnon Lopes Franklin, de 26 anos, a estagiária Gabriela Maria dos Santos, de 25, o enfermeiro Antonio Gomes dos Santos, de 51, e o motorista do veículo Josenildo Pereira da Silva, de 46. Todos estavam a bordo da ambulância quando o acidente aconteceu nas imediações do Posto Folha Seca, distrito de Carnaíba do Sertão.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ambulância, saiu de Campo Formoso com destino a Juazeiro, colidiu com a traseira do caminhão, que trafegava em baixa velocidade no momento do acidente, conforme informações preliminares.