A CAMINHO DE ARARAS

Comediante francês sofre acidente em São Paulo

O comediante francês Paul Cabannes informou que sofreu um acidente de trânsito a caminho de Araras, no interior paulista. Ele faz a apresentação neste domingo, 6 - por ora, o show está mantido, segundo o humorista. Em postagem no Instagram, Cabannes contou que um motorista atingiu o veículo onde ele, a filha, uma amiga da filha e o motorista contratado viajavam.

De acordo com a CCR, concessionária que administra o trecho em que houve o acidente, a colisão ocorreu por volta das 23h30 no km 15 da Rodovia dos Bandeirantes.

As equipes de resgate da concessionária atenderam as quatro vítimas, todas com ferimentos leves, e levaram o grupo para o Pronto-socorro Metropolitano, no bairro da Lapa, na zona oeste da capital.