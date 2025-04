SALVADOR

Mercado do Peixe vai funcionar por 33 horas em 'viradão' para Semana Santa

Prefeitura amplia horários em mercados municipais para atender alta demanda por pescados na Páscoa

O Mercado do Peixe de Salvador está com um esquema especial de funcionamento durante a Semana Santa. Na quinta-feira (17), a partir das 4h, até a sexta-feira (18), às 13h, o local ficará aberto por 33 horas ininterruptas no chamado "Viradão". A iniciativa da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), visa facilitar as compras de pescados para a Páscoa. >