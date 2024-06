Metralhadora, revólver e mais de 900 munições são encontrados em Paripe

Uma metralhadora, um revólver, uma granada e 917 munições foram apreendidas na localidade do Calombão, em Paripe, na manhã desta quarta-feira (12). O material foi recolhido por policiais militares da 19ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). Ninguém foi preso.

O fato aconteceu por volta das 10h, quando populares acionaram a unidade e informaram a presença de homens armados na região. Guarnições foram até o local, na Travessa do Acre, onde teriam sido recebidos à tiros pelos indivíduos. Houve revide e os suspeitos correram em direção a uma edificação abandonada, com acesso a um matagal, por onde eles conseguiram fugir.

No interior do imóvel e no quintal, foram encontradas uma metralhadora calibre 9mm; um revólver calibre .38; uma granada; um carregador caracol de calibre .12; além de 493 munições de fuzil .556; 392 munições de .9mm; 26 munições de calibre .45 e seis munições de calibre .12.