Metrô terá acesso gratuito no segundo domingo de Enem

Gratuidade acontece durante horário de funcionamento normal do modal

Millena Marques

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 15:52

Metrô de Salvador Crédito: Rafael Martins/GOVBA

O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas terá acesso gratuito neste domingo (10), segundo dia de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), das 5h às 0h, horário de funcionamento normal do metrô.

Para embarcar gratuitamente, os candidatos devem se dirigir à catraca exclusiva na estação e apresentar o comprovante de inscrição do Enem e um documento oficial com foto ao colaborador da concessionária. A gratuidade acontece após determinação do Governo do Estado da Bahia, o Poder Concedente.

"A CCR Metrô Bahia reforça as orientações do Embarque Consciente: aguardar sempre o desembarque do trem antes de embarcar; deixar os assentos preferenciais livres para quem precisa; utilizar os elevadores adequadamente; descer a escada sempre usando o corrimão", diz trecho da nota oficial.