ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

Mais de 100 mil candidatos faltaram ao Enem 2024 na Bahia; número é maior que o nacional

A Bahia registrou 27,7% de abstenção no primeiro dia de provas; média nacional foi de 26,6%

A Bahia registrou 27,7% de abstenção no primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no último domingo (3). O índice é maior que a média nacional (26,6%), mas um pouco menor do que o registrado no estado no mesmo dia de 2023. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo exame.