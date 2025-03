PRÊMIO COLUNISTAS

Michele Estevez, da Propeg, é eleita Profissional de Propaganda do Ano

Agência conquistou 11 medalhas na premiação

Michele Estevez, Diretora Geral da Propeg Bahia, foi reconhecida como Profissional de Propaganda do Ano na etapa Norte e Nordeste do Prêmio Colunistas 2024. Com uma trajetória de 23 anos na agência, Michele começou como estagiária em 2001 e, desde então, tem sido uma peça fundamental para o crescimento da Propeg no cenário nacional. >