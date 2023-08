Micro-ônibus descontrolado desce ladeira e fere duas pessoas no Ceasa de Vitória da Conquista

O motorista de um micro-ônibus perdeu o controle do veículo em uma ladeira, desceu de ré e acabou atingindo barracas nesta quarta-feira (9), no Ceasa de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano.



Duas pessoas foram atingidas pelo veículo descontrolado, incluindo um vendedor. As duas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital São Vicente de Paulo. O estado dos feridos não foi informado.



O veículo faz transporte entre o centro da cidade e a zona rural, mas na hora do acidente estava sem levar passageiros.