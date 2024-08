CASA PRÓPRIA

Minha Casa, Minha Vida oferece descontos de até R$ 55 mil em imóveis de Salvador

São mais de 2 mil propriedades disponíveis

Da Redação

Publicado em 2 de agosto de 2024 às 12:34

Minha Casa, Minha Vida em Salvador Crédito: Divulgação

A terceira edição do feirão de imóveis “Minha Casa, Minha Vida” vai reunir 2.500 apartamentos, com descontos de até R$ 55 mil e valores que variam entre R$ 181 mil e R$ 350 mil. O evento acontece entre os dias 14 e 18, na Avenida Paralela, em Salvador, e os imóveis são aptos para a compra através do programa do Governo Federal.

Entre as unidades disponíveis, há lançamentos em áreas como Sussuarana, Boca da Mata e Piatã. Há ainda habitações na Paralela, Areia Branca, Cajazeiras, Cabula, Marechal Rondon, Valéria, Pau da Lima, Vila Canária, São Cristóvão, Recreio do Ipitanga, Jardim das Margaridas, Itapuã, Retiro e Pirajá.

Doze incorporadoras apresentam empreendimentos que variam no tamanho e preço, prontos para morar, em fase de construção ou na planta, em opções de 1 e 2 quartos e com área de lazer completa. Os catálogos serão apresentados pela Gráfico, Tenda, MRV, PEJOTA, Stanza, CONTRIX, Direcional, LSN, 3i, Kubo, Sertenge e Concreta.

Para a compra no local, uma análise de crédito é feita a partir dos documentos do cliente, tais como identidade, comprovante de endereço e de renda. A aprovação pode ser imediata. Clientes enquadrados nas faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida podem comprar imóveis de até R$255 mil, em Salvador; R$225 mil, em Lauro de Freitas e Camaçari. Os da faixa 3, com renda familiar bruta de R$4.400,01 até R$8 mil, o limite do imóvel é de R$350.000 em todo o território nacional.

Há uma modalidade que permite que aqueles com renda mensal de até R$2.640 possam financiar pelo programa utilizando a sua conta vinculada do FGTS, com autorização dos créditos disponíveis nas contas do fundo por um prazo de até dez anos, que deve ser feita no ato da contratação do crédito habitacional.

Serviço

Semana Minha Casa, Minha Vida

Quando: 14 a 18 de maio

Horário: 07h às 20h