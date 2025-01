OBRAS

Ministério da Saúde anuncia retomada de 21 obras em municípios baianos

Em todo o país serão 478 projetos de reforma e construção de prédios



Elaine Sanoli

Agência Brasil

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 22:04

Ministério da Saúde Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O Diário Oficial da União (Dou) desta segunda-feira (27) anunciou a retomada de obras de 21 unidades de saúde na Bahia. Em todo o país, o governo federal autorizou o retorno de mais 478 obras na área da saúde em 290 municípios. A medida consta em portaria do Ministério da Saúde, assinada pela ministra Nísia Trindade.>

A publicação traz uma relação de 282 obras que serão reativadas ou regularizadas e outras 196 obras que tiveram autorização para serem repactuadas. As obras de reforma, ampliação ou construção de unidades de saúde incluem os estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Os recursos federais para as obras somam R$ 189 milhões.>

Veja onde as unidades estão localizadas:

Cafarnaum | Academia da Saúde | Construção Gandu | Unidade de Pronto Atendimento | Construção

Itabuna | Centro Especializado em Reabilitação | Construção

Itabuna | Unidade de Pronto Atendimento | Construção

Itacaré | Unidade de Pronto Atendimento | Construção

Itanagra | Requalifica UBS | Construção

Itororó | Academia da Saúde | Construção

Jequié | Requalifica UBS | Reforma

Laje | Requalifica UBS | Reforma

Nova Viçosa | Unidade de Pronto Atendimento | Construção

Riachão do Jacuípe | Unidade de Pronto Atendimento | Construção

Entre Rios | Requalifica UBS | Construção

Esplanada | Requalifica UBS | Construção

Esplanada | Requalifica UBS | Construção

Itagiba | Requalifica UBS | Ampliação

Itapetinga | Requalifica UBS | Ampliação

Itapetinga | Requalifica UBS | Ampliação

Itapetinga | Requalifica UBS | Ampliação

Mascote | Academia da Saúde | Construção

Milagres | Requalifica UBS | Construção

Rodelas | Requalifica UBS | Reforma

"Com o novo anúncio, o governo federal alcança um total de 1.478 obras reativadas e repactuadas pelo Programa de Retomada de Obras na Saúde. Isso significa que já foram retomadas cerca de 60% das obras com documentação apresentada para participar do programa", informou o ministério, em nota.

