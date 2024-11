LAURO DE FREITAS

Moema tem aumento patrimonial de R$ 480 mil

Prefeita de Lauro de Freitas disse não ter bens a declarar quando se candidatou pela primeira vez, em 2004; 16 anos depois, informou à Justiça dispor de R$ 486 mil em bens

Eleita quatro vezes prefeita de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, Moema Gramacho (PT) registrou uma oscilação de patrimônio em 16 anos. Em 2004, quando venceu a eleição municipal pela primeira vez, não havia bens a declarar – conforme consta no Sistema de Divulgação de Candidaturas e de Prestação de Contas Eleitorais (DivulgaCand), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 2020, na quarta vitória como prefeita, declarou R$486.488,26.

Da primeira vitória como gestora municipal a reeleição, em 2008, o salto foi de R$672,2 mil. Foram declarados ao TSE uma casa no valor de R$270 mil, localizada no Condomínio Parque Alameda das Árvores; uma outra casa no valor de R$257 mil, no Condomínio Parque dos Coqueiros; um carro avaliado em R$14 mil (modelo Ford Fiesta 2000); um segundo carro no valor de R$85,2 mil (modelo Jetta Volkswagen) 2007/2008; um terceiro carro de R$38 mil; uma motocicleta de R$ 8 mil (Honda CG 125/2003).