'Momento histórico', diz secretária de Reparação sobre afroturismo

A construção dos 11 roteiros afroturísticos e a criação de um Comitê do Afroturismo, anunciados pela prefeitura nesta segunda-feira (20), fazem parte do Prodetur, um programa da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Reparação (Semur). A titular da pasta, Ivete Sacramento, considerou as iniciativas como importantes e fez algumas observações.