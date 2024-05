REPARAÇÃO

Prefeitura cria Comitê do Afroturismo para políticas públicas em Salvador

Decreto foi assinado nesta segunda (20), durante o lançamento de 11 roteiros de turismo afro

Publicado em 20 de maio de 2024 às 14:56

Um decreto assinado nesta segunda-feira (20) instituiu um Comitê de Afroturismo para pensar políticas públicas para Salvador. Segundo a prefeitura, o objetivo é ajudar a gestão municipal na promoção e divulgação do turismo afrocentrado da capital baiana no Brasil e no mundo. Ele será formado por diretores de agências, empreendedores e outros profissionais ligados ao segmento.

O documento foi assinado pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) durante a apresentação do projeto Rolê Afro, um guia com 11 roteiros com experiências afrocentradas em Salvador. Foram escolhidos 30 locais da cidade que possibilitam uma conexão e imersão com o cultura negra.

"O comitê vai discutir os passos seguintes ao lançamento dos roteiros e toda a estratégia de estímulo ao afroturismo, além de pensar mais ações que a gente possa realizar para alcançar os objetivos e iniciativas que possam dar mais projeção aos empreendedores afros", explicou o prefeito.

Membros posaram para uma foto coletiva depois do evento realizado na Casa da Memória de Salvador, no bairro do Comércio. A doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente e pesquisadora de comunidades religiosas de matriz africana Sueli Conceição coordenou o consórcio responsável pela elaboração dos 11 roteiros e integra o comitê. Ela acredita que Salvador tem atributos que podem tornar a cidade uma potência mundial do afroturismo e contou que o guia foi elaborado de forma participativa.

“A gente construiu esses roteiros a partir das narrativas dos atores e atrizes que já participavam dessa cadeia, muito em um contexto de serviços. Hoje, com a proposta de transformá-los em protagonistas, muda completamente o formato de participação na cadeia turística”, explicou.

Durante o discurso para uma plateia majoritariamente negra Sueli citou um poema e uma música de Lazzo Matumbi em referência à importância das medidas para promover a cultura negra da cidade. "Apesar de tanto não e tanta dor que nos invade, somos nós, a alegria da cidade", afirmou.