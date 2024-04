CONSCIENTIZAÇÃO

Monumentos e espaços culturais de Salvador receberão iluminação para o mês de conscientização sobre o Lúpus

A ação faz parte do calendário de ações desenvolvidas pela Associação de Lúpicos Organizados da Bahia (Loba), que há 19 anos desempenha um papel importante para pacientes diagnosticados com Lúpus e suas famílias, na luta por direitos assistidos e melhores condições de acesso à saúde.

Com o apoio da Arena Fonte Nova, a Loba e outros órgãos públicos vão disponibilizar para serem iluminados com a cor roxa.No dia 1 de maio, as Gordinhas de Ondina serão vestidas de roxo e entre os dias 1 e 15 de maio, a Arena, juntamente com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB) e Assembleia Legislativa da Bahia também estarão iluminados.