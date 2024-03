SORTEIO

Morador de São Cristóvão ganha R$ 100 mil no Nota Premiada Bahia

Lista com os premiados foi divulgada nessa quinta-feira (29)

Publicado em 1 de março de 2024 às 06:29

Nota Premiada Bahia Crédito: Divulgação

Um morador do bairro de São Cristóvão, em Salvador, ganhou o prêmio de R$ 100 mil no sorteio da Nota Premiada. O resultado do sorteio foi realizado nesta quinta-feira (29).

Dos 90 prêmios de R$ 10 mil, 54 foram para Salvador e 36 para o interior. Ao todo, as premiações somaram R$ 1 milhão. (Veja a lista completa abaixo)

Entre os municípios do interior da Bahia que tiveram ganhadores, destaque para Feira de Santana, com seis contemplados, Camaçari, com quatro, e Serrinha, com três vencedores. Cinco municípios tiveram dois ganhadores cada: Itabuna, Jacobina, Jequié, Lauro de Freitas e Simões Filho. Completam a lista, com um contemplado cada, outros treze municípios: Brumado, Cachoeira, Conceição do Jacuípe, Eunápolis, Ibirataia, Ilhéus, Inhambupe, Ipiaú, Itapetinga, Itatim, Mata de São João, São Gonçalo dos Campos e Vitória da Conquista.

A cada mês são sorteados 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Além disso, já aconteceram cinco sorteios especiais de R$ 1 milhão desde o início da Nota Premiada Bahia, em 2018. O próximo sorteio de R$ 1 milhão já está agendado para 18 de julho.

A lista com os nomes dos ganhadores está disponível para consulta no site, na opção “Sorteios”, seguida por “Relação de Ganhadores”. O resultado também pode ser conferido no Instagram @notapremiadabahia e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), responsável pela campanha.

Como participar

A Nota Premiada conta com mais de 750 mil participantes inscritos. Para participar, é necessário cadastrar-se no site e preencher um formulário simples, no qual também é preciso escolher até duas entidades filantrópicas, uma da área de saúde e outra da social, com as quais serão compartilhadas todas as notas eletrônicas que forem associadas ao CPF cadastrado.

Quando o participante insere o CPF na nota, além de concorrer nas premiações mensais, as entidades por ele escolhidas recebem pontos revertidos em repasses financeiros. A cada quatro meses, R$ 5 milhões são distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje somam 549.