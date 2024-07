SALVADOR

Morador do Alto do Peru pode ter sido morto acidentalmente por amigo

A bala que matou Edílson Nascimento dos Santos, atingido na barriga no bairro de Alto do Peru , em Salvador, pode ter partido acidentalmente da arma de um amigo. Eles estariam manuseando a arma de fogo em uma casa na Rua do Oriente quando o disparo acidental aconteceu, de acordo com moradores da região.

Lia Nascimento, irmã mais velha da vítima, afirmou que todos na rua conheciam seu irmão e nunca tiveram nada a falar sobre ele, assim como os moradores de Pernambués, onde cresceram. "Meu irmão era maravilhoso. Era, principalmente, um grande pai. Estava sempre com a filha, brincava com ela, fazia cabana. [Da família], só nós dois morávamos no Alto do Peru. Um ajudava o outro no que precisava. Ele gostava de cozinhar, jogar bola, dançar", contou.