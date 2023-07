Morador morre após ser baleado em ação policial no São Gonçalo do Retiro

Um morador do bairro de São Gonçalo do Retiro morreu após ser baleado durante uma operação policial na região, no final da tarde dessa quinta-feira (6). Antônio Cesar Caldas de Assis, 52 anos, foi atingido por disparos de arma de fogo na Rua 8 de Dezembro.



Familiares contaram à TV Bahia que ele havia trabalhado o dia todo na área de construção civil, e estava indo comprar pão quando foi baleado. Antônio chegou a ser socorrido ao Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos.

Após a morte de Antônio, moradores do bairro fizeram um protesto contra a ação da polícia e cobraram investigação do caso. O comandante da 23ª CIPM, o major Luciano Jorge, foi ao local e negociou com os manifestantes a liberação da via.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares da 23ª CIPM faziam rondas na região quando forma informados da presença de indivíduos armados nas proximidades do final de linha do bairro. Ao chegarem, os policiaiss se depararam com um grupo de homens que, diante da presença da guarnição, efetuou disparos de arma de fogo e fugiu. Segundo a PM, Antônio teria sido baleado neste momento.

Depois desse tiroteio, os militares receberam uma nova denúncia de que homens estavam com drogas e portando armas de fogo na Rua das Palmeiras. Ao chegarem, os PMs foram novamente recebidos a tiros e houve o revide, mas os suspeitos fugiram. Segundo a PM, os policiais só teriam sido avisados neste momento de que um morador tinha sido baleado no primeiro tiroteio, e que havia sido socorrido para o hospital.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a PM, a guarnição envolvida na ocorrência se dirigiu ao DHPP, onde foi ouvida e apresentou o armamento para a perícia.