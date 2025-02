SUDOESTE DA BAHIA

Moradora de Brumado fatura R$ 100 mil na Nota Premiada

Ao total, 56 moradores de Salvador e 34 do interior ficaram com R$ 10 mil cada

Larissa Almeida

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 14:55

Nota premiada Bahia Crédito: Divulgação

Uma moradora de Brumado, cidade localizada no Sudoeste da Bahia, faturou R$ 100 mil no sorteio de fevereiro da Nota Premiada. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (20). Além da vencedora do maior prêmio mensal, outros 90 participantes foram contemplados com R$ 10 mil cada: 56 de Salvador e 34 do interior.>

As cidades do interior com maior número de contemplados neste sorteio foram Lauro de Freitas, com cinco ganhadores, Feira de Santana, com quatro, Camaçari, com três, e Ilhéus, Itabuna, Jeremoabo e Vitória da Conquista, com dois contemplados cada. >

A lista ainda conta com outros 15 municípios que tiveram um sorteado cada: além de Brumado, com a ganhadora de R$ 100 mil, houve ganhadores em Andorinha, Caetité, Coração de Maria, Cruz das Almas, Guanambi, Itanhém, Itapetinga, Jacobina, Jaguaripe, Jequié, Jitaúna, Morro do Chapéu, Porto Seguro e Senhor do Bonfim.>

A relação de premiados pode ser conferida por meio deste site, na opção Sorteios e depois em Relação de Ganhadores. A relação de premiados também pode ser conferida no Instagram da campanha (@notapremiadabahia) e nas redes sociais da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-Ba), responsável pela campanha: @sefazbahia no Instagram, @sefaz.govba no Facebook e @sefazbahia no X, antigo Twitter.>

Veja como participar

Para participar da Nota Premiada, basta se cadastrar uma única vez no site da campanha, indicar até duas instituições para apoiar, uma da área social e outra da saúde, e, após concluir o cadastro, inserir o CPF na nota fiscal sempre que realizar compras em estabelecimentos comerciais de toda a Bahia.>

Quando o participante insere o CPF na nota, além de concorrer nas premiações mensais de até R$ 100 mil e nas especiais de R$ 1 milhão, estará automaticamente apoiando as entidades escolhidas. A cada quatro meses, as notas compartilhadas pelos participantes da Nota Premiada Bahia transformam-se em repasses de R$ 5 milhões, distribuídos entre as entidades ativas no programa Sua Nota é um Show de Solidariedade. Atualmente, o programa tem 538 entidades ativas.>