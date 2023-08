Moradora do Pelourinho denuncia turistas por invasão e agressão

Moradora do Pelourinho denuncia turistas de Feira de Santana. Crédito: Reprodução/ Internet

Uma moradora do Pelourinho acusa turistas de terem invadido a casa dela e de vizinhos na madrugada do último domingo (20). O caso veio à tona nesta quinta-feira (24), após um vídeo que mostra parte da confusão viralizar na internet.



Nas imagens, a moradora aparece afirmando que os turistas foram roubados no Terreiro de Jesus e caminharam até a Rua da Oração, onde ela mora, e invadiram a casa em busca dos assaltantes. O objeto roubado teria sido uma corrente.

Revoltada com a situação, a moradora mostrou o rosto dos turistas, enquanto denunciava a situação. O grupo de fora da cidade tinha 10 pessoas, todas de Feira de Santana.

“Vamos todos para a delegacia agora, porque assaltaram os turistas no centro do Pelourinho e eles desceram agredindo os moradores, quebrando as casas, barracas, invadindo estabelecimentos. Acusaram todo mundo de ter roubado. Me acusaram de ser ladra e me agrediram”, afirmou a moradora no vídeo.

A moradora ainda disse que o vídeo estava sendo gravado próximo à Central de Flagrantes, onde ela registraria a ocorrência. Apesar de a moradora ter acusado os turistas de invadirem a casa dela, de vizinhos e de terem sido agressivos, a Polícia Civil (PC-Ba) informou que um dos casais que teve a casa invadida foi apresentado na delegacia como sendo os agressores.

“Foi apresentado na Central de Flagrantes, no domingo (20), um casal que teria agredido turistas, no Pelourinho. Informações preliminares apontam que um homem furtou uma corrente de um turista e, ao fugir, entrou na casa do casal, que estava dormindo. As vítimas seguiram o autor e ao adentrar na residência, foram agredidos pelo casal. Os turistas também compareceram à Central de Flagrantes”, diz a nota da PC.

Ainda segundo a PC, tanto os moradores do Pelourinho, como os turistas foram ouvidos e liberados. Guias de lesões corporais também foram expedidas. A pessoa que assaltou os turistas já foi identificada, mas a identidade dele não foi revelada pela guarnição.