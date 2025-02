SEM ENERGIA

Moradores de Brotas ficam pelo menos quatro horas sem luz

Segundo relatos, serviço de energia foi interrompido por volta das 15h desta quarta-feira (12)

Moradores do bairro de Brotas, em Salvador, foram pegos de surpresa pela interrupção do serviço de energia na tarde desta quarta-feira (12), que durou até quatro horas. Segundo relatos, houve queda de energia por volta das 15h e, em algumas residências e estabelecimentos comerciais, a situação só foi normalizada às 19h15. >

Um morador do bairro, que preferiu não se identificar, quase ficou preso no elevador por falta de energia. “Eu estava saindo de casa quando entrei no elevador e as luzes começaram a piscar. Senti um impacto forte dos cabos e depois começou a descer lentamente, abrindo a porta aos poucos em cada andar. Quando desceu dez andares, a porta abriu um pouco e eu consegui descer. Depois, apagou de vez”, narra ele, que ficou até 18h sem luz em uma parte da casa, porque tem sistema bifásico. No outro lado, a energia só voltou às 19h. >