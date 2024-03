CALDEIRÃO

Moradores de Cipó relatam sufoco em dia de calor extremo

Como morar dentro de um caldeirão. Assim os moradores do município do Cipó, no norte da Bahia, descrevem a experiência de lidar com o calor da última segunda-feira (11), quando o local registrou a quarta maior temperatura do Brasil, com 38,4ºC. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o munícipio, não houve registros de atendimentos médicos em decorrência das altas temperaturas.