Moradores do Capão denunciam situação das estradas: 'Nem caminhão de lixo passa'

Um dos destinos turísticos mais conhecidos da Bahia, o Vale do Capão, no município de Palmeiras, na Chapada Diamantina, passa há seis anos por dificuldades em sua infraestrutura. De acordo com moradores, a estrada de terra interna que leva à vila está intransitável.



Segundo os relatos, a situação da via piora com as chuvas. Nem mesmo os caminhões de lixo conseguem passar pelo local. O resultado disso é o acúmulo dos sacos de lixo na região da vila onde os veículos não chegam. Quando chove, o lixo escorre até os rios próximos e polui as águas e a vegetação.