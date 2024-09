SEXTA-FEIRA 13?

Moradores do Stiep se assustam com luzes estranhas no céu

Segundo meteorologista, fenômeno é comum, mas não costuma produzir o efeito visto

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 19:21

Moradores registraram um céu diferente nesta quinta (12) Crédito: Reprodução

Nas vésperas de uma sexta-feira 13, moradores do bairro do Stiep, na capital baiana registraram o momento em que a luzes estanhas percorriam o céu na região. A noite de quinta-feira (12) foi marcada por curiosidade para descobrir do que se tratava o fenômeno visto no céu.

Fantasmas? Almas perdidas circulando pela terra? Os "objetos estranhos no céu", como descreveu um internauta, embora tenham assustado os residentes do bairro, nada tem a ver com o terror aludido pela sexta 13 ou com o sobrenatural. Na verdade, o que ocorreu foi um fenômeno mais simples do que se imagina.

"Pode estar relacionado com a entrada de umidade que aumenta os ventos. De qualquer forma, isso se deu justamente por uma rajada de vento forte, aqueles ventos costeiros", explicou a meteorologista Andrea Ramos, do Climatempo.