OBRAS

Moradores recebem 200 casas reformadas na Mata Escura

Bairro também recebeu campo com gramado sintético e praça requalificada

Da Redação

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 13:17

Prefeito em visita a uma moradora Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

Moradores da Mata Escura, em Salvador, se reuniram nesta sexta-feira (25) para acompanhar a entrega de 200 casas reformadas, uma praça e um campo de futebol na Rua Direta do Campo. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) fez a entrega oficial dos equipamentos, visitou moradores e conversou com a comunidade. Ele destacou o impacto do Morar Melhor na vida da população.

“Não há nada mais importante e mais precioso para uma família do que a sua própria casa. E, com esse programa, nós já reformamos mais de 54 mil residências em Salvador. É uma iniciativa que se tornou um verdadeiro sucesso e, não à toa, muitas cidades do Brasil procuram saber como copiá-la”, disse Bruno, ao lado da vice-prefeita Ana Paula Matos e secretários.

O Morar Melhor é um programa municipal, criado em 2015 e coordenado pela Secretaria Municipal Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), que realiza um conjunto de melhorias conforme a escolha dos próprios moradores, num valor de até R$11 mil por moradia. Esta é a segunda vez que o Morar Melhor contempla Mata Escura. Até o momento, 400 lares foram atendidos pelo programa.

Já o campo de futebol entregue recebeu grama sintética e já começou ser explorado pelas crianças. Foi a 63º unidade. A reforma foi realizada pela Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), recebeu alambrados, troca de traves, drenagem, redes e melhorias no entorno.