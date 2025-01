PROGRAMA

Morar Melhor alcança quase 2 mil casas reformadas em Paripe

As intervenções chegaram ao bairro pela terceira vez

A Prefeitura de Salvador entregou, nesta quarta-feira (8), mais 101 casas reformadas pelo programa Morar Melhor em Paripe, no Subúrbio Ferroviário. As intervenções chegaram ao bairro pela terceira vez, totalizando 1.976 lares beneficiadas pelas melhorias habitacionais.

“Não há nessa cidade um programa que traga mais dignidade para as pessoas do que o Morar Melhor. As famílias beneficiadas geralmente não conseguem se sustentar, pagar as contas no final do mês, quanto mais ter dinheiro para fazer uma reforma. E essa iniciativa tem esse poder de alcance, mudando a realidade daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade, promovendo mais qualidade de vida”, destacou o prefeito Bruno Reis (União Brasil).