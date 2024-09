AÇÃO SOCIAL

Morar Melhor chega a Mussurunga pela terceira vez

O programa municipal, coordenado pelo órgão, realiza um conjunto de obras de requalificação de acordo com a escolha dos próprios moradores, num valor de até R$11 mil por moradia. Os serviços vão desde nova pintura e reboco até a reforma completa do telhado ou a criação de novos cômodos, como banheiro e área de serviço, além da troca de portas, janelas, pia, vaso sanitário e outros itens essenciais.

Uma das moradoras contempladas pelo programa em Mussurunga, a vendedora de salgados Maria Jaciara Santos Ferreira, 36 anos, reside no bairro há duas décadas junto com o esposo, Jeferson, e mais três filhos. Ela recorda do drama de como era viver num imóvel cuja estrutura possuía baixo padrão construtivo.

O Morar Melhor segue critérios como precariedade dos bairros, baseado em dados do IBGE e na observação de campo; áreas com maior predominância de domicílios com alvenaria sem revestimento; com maior predominância de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e com maior incidência de mulheres chefes de família, entre outros requisitos. Não são contemplados imóveis em situação de risco, imóveis de aluguel ou famílias que apresentem renda superior a três salários mínimos.