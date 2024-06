NOVA VIDA

Morar Melhor alcança mais de 1,2 mil casas reformadas no Bairro da Paz

Localidades é a que tem mais imóveis beneficiados pela iniciativa

Casa do Morar Melhor Crédito: Betto Jr./ Secom

A prefeitura de Salvador entregou na noite desta quarta-feira (26) mais 200 casas reformadas pelo programa Morar Melhor no Bairro da Paz. Esta é a quinta vez que o bairro é contemplado com as melhorias habitacionais do programa, alcançando a marca de 1.272 moradias.

O prefeito Bruno Reis, que participou da entrega, destacou que o Bairro da Paz é uma das localidades com mais imóveis beneficiados pela iniciativa. “Estamos na quinta etapa. Aqui também foi o primeiro bairro a ter o programa Casa Legal e um dos primeiros a ter iluminação em LED. Nós já fizemos várias melhorias aqui, mas não adiantava fazer nada disso se a casa, que é onde as pessoas dormem para trabalhar no dia seguinte e onde educam os seus filhos, não tivesse condições dignas”, afirmou.

Ao todo, foram reformadas 100 casas na Rua Maetinga e 100 na Rua Ubatã. A casa de Maria José Soares, 65 anos, e do esposo João Januário de Jesus, que também tem 65 anos, foi uma das contempladas. A moradia foi totalmente modificada após troca de telhado, revestimento das paredes internas e externas e pintura, revestimento do chão no quarto, reforma e construção da área de serviço, troca de portas e substituição das janelas por outras de vidro.

“A minha casa agora está uma boneca. Eu amei, gostei muito. Aqui antes pingava quando chovia e as paredes eram muito feias. Graças a Deus, trocou o telhado, ajeitou a minha casa toda, colocou tudo o que eu merecia”, contou Maria José, que é casada há 17 anos com Januário e é mãe de quatro filhos.

Em janeiro deste ano, a prefeitura também deu início à construção de uma escola no bairro com piscina semiolímpica, auditório, quadra poliesportiva, laboratório de informática e salas de aula climatizadas e com kits multimídia. A escola terá capacidade para atender 1.960 alunos.

Critérios

O Morar Melhor segue critérios como precariedade dos bairros, baseado em dados do IBGE e na observação de campo; áreas com maior predominância de domicílios com alvenaria sem revestimento; com maior predominância de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e com maior incidência de mulheres chefes de família, entre outros requisitos.

Não são contemplados imóveis em situação de risco, imóveis de aluguel ou famílias que apresentem renda superior a três salários mínimos. Desde 2015, o Morar Melhor já reformou mais de 52 mil imóveis em mais de 300 localidades da capital baiana.