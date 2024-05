SALVADOR

Prefeitura entrega 100 casas reformadas pelo Morar Melhor em Ilha Amarela

Prefeito Bruno Reis participou da entrega das residências

Da Redação

Publicado em 28 de maio de 2024 às 16:18

Morar Melhor em Ilha Amarela Crédito: Betto Jr./ Secom

A mudança de vida promovida pela prefeitura, por meio do programa Morar Melhor, alcançou 100 famílias no bairro de Ilha Amarela. É a primeira vez que o programa, que promove melhorias habitacionais em residências, contempla o bairro. O prefeito Bruno Reis participou da entrega das residências reformadas aos moradores na noite desta segunda-feira (27), ao lado da gerente do programa, Cristiane de Araújo.

O prefeito destacou que até o fim do ano a Prefeitura deverá reformar mais 2 mil unidades habitacionais. “Não há nada mais importante para o ser humano do que sua casa. Já fizemos diversas entregas aqui na região de escolas, postos de saúde, construção de praças, pavimentação de ruas, mas quando a gente reforma as casas efetivamente a gente muda a vida das pessoas. Por isso este programa é um dos mais desejados da cidade”, contou.

Bruno Reis também explicou que Ilha Amarela está recebendo o programa pela primeira vez porque ele já é contemplado por outro programa que vai promover, dentre outros benefícios, melhorias habitacionais e residências em estado de precariedade, o Novo Mané Dendê. “O projeto vai reformar mil casas no entorno. Só aqui no bairro serão 140 casas reformadas pelo programa”, afirmou.

Uma das unidades contempladas com a reforma pelo Morar Melhor foi a residência de dona Terezinha Esperança Lima, 69 anos, que mora na comunidade desde a infância. Ela, que é viúva, tem 4 filhos, 8 netos e 9 bisnetos, e tem a casa como ponto de apoio para a família. Ela contou que, com as dificuldades de trabalhar lavando roupas e fazendo faxina para sustentar a família, não teve condições de reformar seu imóvel que estava carente em vários quesitos.

“Eu não esperava essa reforma. Minha casa molhava muito e estava com o telhado todo quebrado. Graças a Deus segui confiante e recebi essa benção. Aqui trocou janela, botou basculante para eu receber um ventinho e ainda pintou da cor que eu gosto, que é verde. Tenho muito a agradecer”, relatou emocionada.

Balanço e critérios

Bairros como São Gonçalo do Retiro, Pirajá, São Marcos, Alto do Cabrito e Brotas são apenas alguns dos contemplados pelas melhorias nos últimos meses. Desde que iniciou suas atividades, em 2015, o Morar Melhor entregou mais de 52 mil unidades habitacionais reformadas em cerca de 300 localidades da capital baiana.