PROGRAMA

Morar Melhor reforma mais 100 casas e chega a 784 lares beneficiados no bairro do Uruguai

Essa é a terceira vez que o local é contemplado pelo programa

O programa Morar Melhor, da Prefeitura de Salvador, entregou reformas em mais 100 casas nesta terça-feira (21), no bairro do Uruguai, na Cidade Baixa. A solenidade aconteceu na Rua Lopes Trovão, com a presença do prefeito Bruno Reis, do secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Francisco Torreão, além de moradores da região.