Morre aos 57 anos Fabíola Greve, diretora do Instituto de Computação da Ufba

Fabíola Greve. Crédito: Divulgação/RNP

A professora Fabíola Greve, diretora do Instituto de Computação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), morreu aos 57 anos, anunciou neste sábado (16) a instituição. Ela estava hospitalizada enfrentando complicações decorrentes de uma cirurgia programada, segundo nota da Ufba. Ela deixa duas filhas.



Em nota, a Ufba lembra que Fabíola ingressou na universidade como docente em 1992. Em 2018, chegou à posição de professora titular, depois de ter sido chefe de departamento e coordenadora de pós-graduação, sempre lotada no Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística - embrião do atual Instituto de Computação, criado em 2021. A Ufba diz que a criação do instituto em grande medida se deve " à firme e incansável liderança (de Fabíola), razão pela qual tornou-se sua primeira diretora".

A diretora se formou em processamento de dados também pela Ufba, em 1988, e fez mestrado em ciências da computação pela Universidade Estadual de Campinas, em 1991. Quando já era professora da Ufba, defendeu doutorado em 2022, no Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria/Siège), na França. Também na França, realizou pós-doutorado na Paris-Sorbonne Université, Université Pierre et Marie Curie, em 2011, após ter atuado como professora e pesquisadora visitante em laboratórios em Paris, Orsay e Rennes ao longo da década de 2000.

"Pesquisadora de destaque - conselheira da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) e membro da Sociedade Brasileira de Computação - , Fabíola fundou e liderou o Grupo de Algoritmos e Computação Distribuída (Gaudì), que se dedicava ao estudo de modelos, algoritmos, protocolos, técnicas, arcabouços e middleware para o desenvolvimento de sistemas e aplicações distribuídas confiáveis", diz a Ufba, que destaca ainda que Fabíola era o grande nome da universidade na área e uma referência nacional na área de blockchain, mecanismo de banco de dados que permite trocas de informação com alto grau de confiabilidade e segurança.

A Ufba destaca também que Fabíola era defensora da universidade pública arrojada e sempre contribuiu para isso. Atuou nas duas últimas gestões da universidade. Assessora de Tecnologia da Informação na gestão do reitor João Carlos Salles (2014-2022) e consultora da gestão do reitor Paulo Miguez, Fabíola foi fundamental para implementação de novos sistemas de gestão acadêmica e administrativa da Ufba; na digitalização de processos, que hoje alcança 100%; na concepção do Ufba Card e na criação das condições tecnológicas durante a pandemia, com o projeto "Ufba em Movimento", responsável pelo desenho do Congresso da Ufba em formato digital e dos semestres letivos realizados remotamente, entre outras ações.

"Neste momento de dor, tudo que poderia dizer seria pouco, diante do espanto, do inesperado, que nos confronta com nossa própria finitude. Um testemunho pessoal não pode dar conta em poucas palavras de uma amizade de bem mais de 30 anos. Pensando na instituição, todos nós (nós que somos Ufba) só podemos agradecer seu brilho e dedicação, lembrando sempre como ela se associa a muitas de nossas conquistas e sonhos", disse o ex-reitor João Carlos Salles, falando pela instituição.

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) também divulgou uma nota lamentando a morte de Fabíola, que era conselheira na organização. Lá, ela deu contribuição fundamental para formulação do projeto Ilíada, que visa promover ações de pesquisa e desenvolvimento tecnológico em blockchain, diz a RNP.

“Fabíola colaborou com a RNP em várias atividades. Desde 2020, coordenou o Comitê Técnico de Blockchain. E foi fundamental nessa construção do Ilíada, tendo proposto a criação do observatório nacional de blockchain, um dos entregáveis do projeto. Foram anos de cooperação em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e somos muito gratos a ela por isso”, diz a diretora de PDI, Iara Machado.

“Fabíola foi uma mulher forte, uma desbravadora da área de tecnologia no Brasil. É com enorme tristeza que nos despedimentos dessa pesquisadora tão atuante na área de redes e também conselheira presente e zelosa. Esperamos que o legado dela seja perene na Ufba ve desejamos paz e conforto às suas duas filhas, aos amigos e familiares neste momento de tristeza”, afirma o diretor-geral da RNP, Nelson Simões.