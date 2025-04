LUTO

Morre, aos 60 anos, ex-diretor do Sebrae Bahia, Paulo Manso Cabral

Empresário esteve à frente da associação por quase 20 anos

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de abril de 2025 às 21:41

Paulo Manso Cabral Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Salvador se despede, com tristeza do empresário e ex-diretor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) da Bahia, Paulo Manso Cabral. O advogado tinha 60 anos e foi encontrado morto em seu apartamento. A informação foi confirmada por amigos próximos à Cabral. >

Por quem conheceu de perto o seu trabalho, Cabral é descrito com um verdadeiro entusiasta e ativista do conhecimento. "Era um grande palestrante e orador. Foi paraninfo de inúmeras formaturas, palestrante de inúmeros congressos ligados à administração e negócios e tinha o dom da oratória. A gente perde uma figura importante para o cenário econômico e para o mundo corporativo da Bahia", lamentou o amigo professor Garrido.>

"Ele era um grande amigo e uma pessoa de um coração enorme para fazer o bem", acrescentou.>

Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Paulo Barretto de Manso Cabral se especializou em áreas de Estratégia, Gestão, Liderança e Inovação. Foi diretor operacional do Sebrae Bahia durante os anos 1991-2010. Também ocupou a cadeira de presidente do Programa de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas (Propemi) da entidade, na década de 1980.>

Na Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas da Bahia (ADVB), foi presidente do conselho de administração. "Eu fui vice-presidente da Junior Achievement, que é uma ideia maravilhosa de empreendedorismo para jovens, em que ele foi presidente e trouxe para a Bahia a ideia. Ele sempre foi um incentivador do desenvolvimento, uma figura que sempre pensava à frente do seu tempo", declarou o amigo.>