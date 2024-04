LUTO

Morre, aos 68 anos, o jornalista e escritor baiano Jorge Ramos

“A história dele se confunde com a história da televisão baiana. Ele nasceu no ano que a TV chega na Bahia e acompanhou toda a evolução até os dias de hoje. Ele era um pai e um profissional exemplar, uma pessoa amorosa, equilibrada, adorado por todos que o conheciam. Um professor nato, que ajudou a formar várias gerações de jornalistas e ajudou a moldar o jornalismo baiano”, afirmou o filho de Jorginho, Diego Ramos.

Atualmente, Jorge era membro da mesa diretora da Associação Baiana de Imprensa (ABI) e atuava no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) como diretor da Biblioteca Ruy Barbosa. Ele também escreveu o livro “O Semeador de Orquestras - História de um Maestro Abolicionista” e organizou a Coleção Bicentenário do 2 de Julho, editada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O IGHB publicou nota de pesar na noite desta quinta-feira (4) lamentando o falecimento do jornalista. "Neste momento de dor prestamos sinceras condolências aos familiares (Aninha, Diego e Desireé), amigos e admiradores de uma das personalidades mais educadas e atenciosas que tivemos o prazer de conviver e desfrutar do seu conhecimento e amizade. A Diretoria do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia decretou luto de 03 (três) dias pelo falecimento de Jorge Ramos".

Recentemente, o jornalista lidava com problemas cardíacos. Ele já havia sofrido outros infartos e vivia com uma ponte de safena. Ele também sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Segundo a família, Jorginho mantinha uma rotina saudável, fazia exercícios como caminhada e hidroginástica para cuidar da saúde.

Jorge nasceu no dia 22 de abril de 1955 no município de Ipirá, no interior do estado. Ele passou a infância no distrito de Sambaíba, em Itapicuru e se mudou para a Cachoeira, no Recôncavo, ainda na adolescência. Na cidade, conheceu a sua esposa Ana Maria e em seguida se mudou para Salvador, onde fez carreira como professor e jornalista. Ele também deixa dois filhos.