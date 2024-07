INTERNADO

Morre criança de 4 anos supostamente agredida por mãe e padrasto no sul da Bahia

Menino foi internado na UTI com hematomas, sangramento e sinais de pancadas na cabeça

Da Redação

Publicado em 23 de julho de 2024 às 20:18

Henry Miguel, de 4 anos Crédito: Arquivo pessoal

Uma criança de 4 anos morreu após ser espancado, em Alcobaça, no sul do estado. A Polícia civil confirmou a morte do menino nesta terça-feira (23). Os suspeitos são a mãe e padrasto do garoto. O casal foi preso em flagrante por lesão corporal dolosa, na Delegacia Territorial (DT) da cidade na última quarta-feira (17), no bairro de Palmeiras.

O menino Henry Miguel chegou a ser hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas, sendo internado com hematomas, sangramento e sinais de pancadas na cabeça, mas não resistiu. A criança vivia com a síndrome de West - doença caracterizada por crises epilépticas frequentes - e possuía dificuldade de locomoção e fala.

Segundo a Polícia Civil, quando recebida a denúncia de agressões contra o garoto, a Delegacia iniciou as investigações do caso, ouvindo a mãe e o padrasto, que inicialmente negaram o crime. Com a ajuda da unidade de Caravelas, foi apurado que o Conselho Tutelar já havia tomado conhecimento de maus-tratos havia cerca de quatro meses, quando a criança teve os tornozelos fraturados. Familiares da mãe do garoto afirmaram à Polícia que o padrasto agredia constantemente a criança, com a anuência da companheira.