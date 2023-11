Morre em Salvador Carlos Fernando Amaral, ex-presidente da Fecomércio

Morreu nesta terça-feira (28), em Salvador, Carlos Fernando Amaral, empresário e ex-presidente do Sistema Fecomércio-BA. Carlos, que era bacharel em direito, estava com 91 anos. Ele comandou a Fecomércio-BA de 2002 a 2014, em um período considerado histórico.



No Sistema Confederativo do comércio brasileiro, o empresário teve uma atuação de destaque, ocupando cargos como o de vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com destaque para seu trabalho à frente da Comissão de Enquadramento e Registro Sindical do Comércio. Também foi presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios da Cidade do Salvador, do Conselho do Sebrae e do Rotary Clube da Bahia.