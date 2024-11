LUTO

Morre filho da vereadora Marta Rodrigues e sobrinho do governador da Bahia

Por causa da morte, o chefe do Palácio de Ondina adiou um evento oficial que faria nesta quinta-feira (14) em Juazeiro, no norte do estado

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 13 de novembro de 2024 às 20:03

Morreu, nesta quarta-feira (13), o filho da vereadora de Salvador Marta Rodrigues (PT). Marcelo Rodrigues, que tinha 41 anos, era também sobrinho do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). A informação foi confirmada ao CORREIO por fontes do governo.

Por causa da morte, o chefe do Palácio de Ondina adiou um evento oficial que faria nesta quinta-feira (14) em Juazeiro, no norte do estado. Marta e Jerônimo são irmãos.