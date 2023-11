Morre Gordo, cão com doença terminal que viajava o Brasil de van com empresário

Diego Araújo e Gordo começaram a viagem há mais de um ano e estão na Bahia pela primeira vez. Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

O empresário Diego Araújo, tutor de Jhonson, o Gordo, como era carinhosamente chamado, planeja levar as cinzas do cachorro para a Califórnia, nos Estados Unidos. O cão morreu nesta sexta-feira (17), em Salvador, depois de passar mal e ser levado para o veterinário. "Ele enfartou. Tentaram reanimá-lo, mas não deu", lamenta Diego, de 36 anos.



Desde o final de outubro, os dois estavam passando uma temporada em Salvador. A viagem da dupla havia começado há mais de um ano, depois que o pet foi diagnosticado com uma doença terminal.

"Estou sentindo muito com sua morte. O planejado era ficar em Salvador até o Carnaval, mas como isso aconteceu preciso me dar um tempo. Quero continuar nossa viagem e levar suas cinzas até a Califórnia. Por ele, superei e enfrentei muita coisa, curtimos muito também, momentos únicos, inesquecíveis", diz.

Os dois tinham como objetivo chegar aos Estados Unidos para disputar o Campeonato Mundial de Surf para cães em 2025. "Acho que devo seguir em frente por ele", diz Diego.

Com a viagem da dupla interrompida, Diego planeja dar uma pausa para reencontrar amigos antes de pegar a estada novamente. "Acho que fico [em Salvador] essa semana, vão fazer necropsia no Gordo para ver o que aconteceu de fato. Acho que vou ao Rio [de Janeiro] espairecer um pouco até o Carnaval, rever alguns amigos e depois continuo a viagem", disse.

Viagem começou após diagnóstico de Gordo

Diego era dono de uma barbearia que também abrigava um estúdio de tatuagem e uma loja de materiais de surf em Navegantes, no litoral de Santa Catarina. Era casado e levava uma vida tradicional em um apartamento da cidade. A vida começou a mudar depois que o bulldog que havia adotado há um ano ficou internado. Foi quando veterinários descobriram a insuficiência renal crônica. Com o diagnóstico veio a expectativa de vida: Gordo viveria por mais um ano.

A relação entre pet e tutor começou com uma pesquisa de Diego para adotar um bulldg inglês na internet. "Eu sempre achei fofinho e quis ter um cachorro assim. Ele foi o único que encontrei, lembro até hoje que usava uma gravatinha marrom", rememora. Depois do diagnóstico, a amizade ficou mais intensa e eles não se desgrudaram mais. Diego não queria desperdiçar nenhum momento longe do seu primeiro cachorro e fiel escudeiro.

“Eu comecei a curtir com ele. Levava para todos os lugares: barbearia, festa, praia”, conta. Em meio à pandemia da covid-19, Diego acompanhava o número de pessoas que morriam por conta doença. Foi como uma virada de chave e ele decidiu colocar em prática um desejo antigo que estava adormecido. A já sonhada viagem pelo mundo agora ganharia um motivo especial: aproveitar os últimos anos de vida do cão.

Mas como rodar o mundo sem dinheiro guardado? “Eu sou barbeiro e as pessoas cortam o cabelo em todo lugar”, diz. A reflexão simples rendeu bons frutos. Diego financiou uma van e depois de uma reforma que durou alguns meses e custou R$40 mil, pegou a estrada com Gordo. No primeiro dia de 2022, eles saíram de Florianópolis em direção ao litoral brasileiro.