Morre idosa de 123 anos que poderia ser a mais velha do mundo

Maria Gomes era de Bom Jesus da Lapa, no oeste baiano

Candidata a ser a pessoa mais velha do mundo, Maria Gomes dos Reis, de 23 anos, morreu no último sábado (8), em Bom Jesus da Lapa, no oeste baiano. A idosa tinha 123 quando morreu, tendo nascido em 1900. Ela completaria 124 anos em 16 de junho.