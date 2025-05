LUTO

Morre Josenice Moraes Coelho Teixeira, irmã do ex-governador Nilo Coelho

Josenice era advogada e deixa dois filhos

A advogada Josenice Moraes Coelho Teixeira morreu na manhã desta sexta-feira (2), aos 78 anos. Ela era irmã do ex-governador da Bahia, Nilo Coelho. A morte, que ocorreu por causas naturais, foi comunicada pelos irmãos através das redes sociais.>

Josenice era considerada por familiares uma pessoa expansiva, comunicativa, extrovertida, solidária e querida. Ela vivia cercada de amigos de todas as idades e estava sempre alegre. "Gostava de viajar, de contar as histórias da família e era uma excelente gourmet", escreveram os parentes.>

Formada em biblioteconomia, ela se dedicou ao longo de décadas ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), onde desempenhou o papel de servidora pública. Na vida pessoal, constituiu família com Antonio Luiz Calmon Teixeira, com quem foi casada por 55 anos.>