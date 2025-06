VIOLÊNCIA

Homem é morto durante discussão em bar na Bahia

Jhones Gley Damaceno de Jesus tinha 39 anos e foi vítima de disparos de arma de fogo

Um homem identificado como Jhones Gley Damaceno de Jesus, de 39 anos, morreu após ser vítima de três disparos de arma de fogo, na noite do último sábado (21). Registros de uma câmera de segurança mostram a vítima em uma discussão antes de ser executada. O caso aconteceu no povoado Cantinho, na cidade baiana de Cristópolis, de 13,9 mil habitantes. >

Jhones Damaceno discute com um homem quando outras pessoas aparecem nas imagens tentando separar a briga. Em certo momento, ao menos oito homens participam da discussão. Clientes de um estabelecimento comercial deixam as cadeiras onde estavam sentados. Durante a confusão, o autor, que não teve a identidade revelada, saca um revólver e dispara contra a vítima, que cai no chão. >