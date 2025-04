LUTO

Morre o ex-delegado José Magalhães Filho aos 80 anos; sepultamento será nesta segunda

Cerimônia ocorrerá pela manhã no Jardim da Saudade

Morreu, neste domingo (13), o delegado José Magalhães Filho aos 80 anos de idade. O sepultamento será na manhã desta segunda-feira (14) no Jardim da Saudade. A causa da morte não foi divulgada. >

Nascido em Parnamirim, no estado de Pernambuco, ele foi deputado estadual pela Bahia.José Magalhães foi eleito para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) no pleito de 1994, e teve um mandato (entre 1995 e 1999) pelo Partido Trabalhista Brasileiro-PTB. >

Na época, ele chegou a liderar a legenda no Legislativo baiano. Além de atuar como delegado da Polícia Interestadual (Polinter), foi assessor jurídico do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), de 1967-1969; e da Companhia de Energia Elétrica de Pernambuco (CELPE).>

Em 2011, o carro onde estava o delegado despencou do ferry boat Ana Nery, próximo ao Terminal de São Joaquim. Ele e a mulher foram resgatados. O ex-deputado estadual Heraldo Rocha (União Brasil) lamentou a morte do colega. “Nossos sentimentos aos familiares e amigos do delegado e ex-deputado Magalhães pela sua passagem”, afirmou.>